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Писцов Василий Андреевич
Писцов Василий Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1955
Дата смерти
1992
Пол
Мужской
Отец
Писцов Андрей
Мать
Писцова (Чупрова) Мария Кузьминична
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец:
Писцов Андрей
Мать:
Писцова Мария Кузьминична
Смерть
1992
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