Голованов Ефим Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованов Ефим Герасимович

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Место рождения

Новопокровская волость

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Голованов ?

Мать: не указана

Новопокровская волость
Рождение ребёнка
1894

Сын: Голованов Петр Ефимович

Мать ребёнка: Маланья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Маланья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маланья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
ссыльный
Место жительства
Неизвестно
Озерное, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
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