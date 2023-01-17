Голованов Ефим Герасимович
Место рожденияНовопокровская волость
Дата рождения1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Голованов ?
Мать: не указана
Новопокровская волость
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Маланья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маланья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маланья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
ссыльный
Место жительства
Неизвестно
Озерное, Викуловский муниципальный район, Тюменская область