(Голованова) Маланья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Голованов Ефим Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Озерное, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голованов Ефим Герасимович