(Голованова) Маланья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голованова) Маланья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Голованов Петр Ефимович

Отец ребёнка: Голованов Ефим Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Ефим Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Озерное, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Федор Ефимович

Отец ребёнка: Голованов Ефим Герасимович

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