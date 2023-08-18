Панчук Иозафат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Панчук) Наталья
Мать ребёнка: Панчук Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панчук Валентина
Рождение ребёнка
04.11.1968
Сын: Панчук Александр Иозафатович
Мать ребёнка: Панчук Валентина
Смерть
Неизвестно