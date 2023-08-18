Панчук Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панчук Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панчук) Наталья

Отец ребёнка: Панчук Иозафат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панчук Иозафат

Рождение ребёнка
04.11.1968

Сын: Панчук Александр Иозафатович

Отец ребёнка: Панчук Иозафат

Смерть
Неизвестно

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