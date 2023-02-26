Фёкла Трофимова
Место рожденияд.Цурково
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Трофим Михайлов
Мать: не указана
д.Цурково
Бракосочетание
23.05.1837
Муж: Николай Иудин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий (Григорьев)
Смерть
Неизвестно