Фёкла Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Трофимова

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1799 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1820 г.р.
До 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Трофим Михайлов

Мать: не указана

д.Цурково
Бракосочетание
23.05.1837

Муж: Николай Иудин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий (Григорьев)

Смерть
Неизвестно
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