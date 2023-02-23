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Кислинская Александра Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

08.03.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кислинский (однодворец) Степан Петрович

Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Петр Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Тарасова Мария Кислинская

Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Петр Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Тарасова Дарья Кислинская

Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Петр Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский (однодворец) Петр Григорьевич

Смерть
08.03.1903
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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