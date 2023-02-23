Кислинская Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти08.03.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Тарасова Мария Кислинская
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Тарасова Дарья Кислинская
Отец ребёнка: Кислинский (однодворец) Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1903