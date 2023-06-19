Кислинский (однодворец) Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кислинский (однодворец) Степан Петрович
Мать ребёнка: Кислинская Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Тарасова Мария Кислинская
Мать ребёнка: Кислинская Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Тарасова Дарья Кислинская
Мать ребёнка: Кислинская Александра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно