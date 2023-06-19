Кислинский (однодворец) Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинский (однодворец) Петр Григорьевич

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кислинский (однодворец) Григорий Антонович

Мать: Кислинская Ефросинья Павловна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кислинский (однодворец) Степан Петрович

Мать ребёнка: Кислинская Александра Семеновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Тарасова Мария Кислинская

Мать ребёнка: Кислинская Александра Семеновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Тарасова Дарья Кислинская

Мать ребёнка: Кислинская Александра Семеновна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Александра Семеновна

Смерть
Неизвестно