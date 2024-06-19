Невиницин Аркадий Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невиницина Светлана Аркадьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невиницина Валентина Аркадьевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Военная служба
С 1943 по 1947
Вернулся в в звании капитана
Смерть
Неизвестно