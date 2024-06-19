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Невиницин Аркадий Афонасьевич

Место рождения

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Невиницин Афонасий

Мать: Невиницина (Князева) Евдокия Алексеевна

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невиницина Светлана Аркадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невиницина Валентина Аркадьевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Военная служба
С 1943 по 1947
Вернулся в в звании капитана
Смерть
Неизвестно

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