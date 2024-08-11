Невиницин Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Прибыли из Кировской области в 1925 году
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Невиницин Филипп Афонасьевич
Мать ребёнка: Невиницина (Князева) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Невиницин Иван Афонасьевич
Мать ребёнка: Невиницина (Князева) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Нивиницина Нина Афонасьевна
Мать ребёнка: Невиницина (Князева) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Невиницин Аркадий Афонасьевич
Мать ребёнка: Невиницина (Князева) Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно