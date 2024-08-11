Невиницин Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невиницин Афонасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Прибыли из Кировской области в 1925 году
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невиницин Филипп Афонасьевич

Мать ребёнка: Невиницина (Князева) Евдокия Алексеевна

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Невиницин Иван Афонасьевич

Мать ребёнка: Невиницина (Князева) Евдокия Алексеевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Нивиницина Нина Афонасьевна

Мать ребёнка: Невиницина (Князева) Евдокия Алексеевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Невиницин Аркадий Афонасьевич

Мать ребёнка: Невиницина (Князева) Евдокия Алексеевна

Ярлыково, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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