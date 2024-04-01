Трохин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трохин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Трохина (Лузина) Вера Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1979
Дочь: Зубова (Трохина) Виктория
Мать ребёнка: Трохина (Лузина) Вера Павловна