Трохин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трохин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трохин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Трохина (Лузина) Вера Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1979

Дочь: Зубова (Трохина) Виктория

Мать ребёнка: Трохина (Лузина) Вера Павловна

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