Зубова (Трохина) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Трохина) Виктория

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1979

Пол

Женский

Отец

Мать

1960 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1979

Отец: Трохин Владимир

Мать: Трохина (Лузина) Вера Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубов Алексей

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубов Алексей

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