Зубова (Трохина) Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1979
Отец: Трохин Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубов Алексей
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубов Алексей