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Марар Георгий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1922

Дата смерти

?.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1949

Сын: Марар Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Марар Феодосия Яковлевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
28.02.1953

Сын: Марар Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Марар Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
31.05.1957

Дочь: Марар Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Марар Феодосия Яковлевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марар Феодосия Яковлевна

Смерть
?.03.1993
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