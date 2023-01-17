Марар Георгий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1922
Дата смерти?.03.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1949
Мать ребёнка: Марар Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
28.02.1953
Сын: Марар Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Марар Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
31.05.1957
Дочь: Марар Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Марар Феодосия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марар Феодосия Яковлевна
Смерть
?.03.1993