Марар (Борискина) Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марар (Борискина) Феодосия Яковлевна

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Место рождения

Червленная, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

11.06.1924

Дата смерти

?.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1924

Отец: Борискин Яков Феопентович

Мать: не указана

Червленная, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
21.10.1949

Сын: Марар Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Марар Георгий Яковлевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
28.02.1953

Сын: Марар Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Марар Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
31.05.1957

Дочь: Марар Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Марар Георгий Яковлевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марар Георгий Яковлевич

Смерть
?.06.1986
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
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