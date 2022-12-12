Марар (Борискина) Феодосия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения11.06.1924
Дата смерти?.06.1986
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1924
Отец: Борискин Яков Феопентович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1949
Отец ребёнка: Марар Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
28.02.1953
Сын: Марар Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Марар Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
31.05.1957
Дочь: Марар Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Марар Георгий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1986