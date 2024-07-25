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Ухатин Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Ухатин Павел Иванович

Мать: Ухатина Марья Уливановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухатина Ольга

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Ухатина Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ухатин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ухатин Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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