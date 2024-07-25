Ухатин Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Ухатин Павел Иванович
Мать: Ухатина Марья Уливановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ухатина Ольга
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Ухатина Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ухатин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ухатин Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно