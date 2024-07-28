Ухатина (Мурзыванова) Марья Уливановна
Место рожденияРысайкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мурзыванов Уливан
Мать: не указана
Рысайкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ухатин Иван Павлович
Отец ребёнка: Ухатин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Ухатин Павел Иванович
с.Рысайкино Похвистневский район Куйбышевская область
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Ухатин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно