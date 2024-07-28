Ухатина (Мурзыванова) Марья Уливановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ухатина (Мурзыванова) Марья Уливановна

Место рождения

Рысайкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурзыванов Уливан

Мать: не указана

Рысайкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ухатин Иван Павлович

Отец ребёнка: Ухатин Павел Иванович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ухатин Никита Павлович

Отец ребёнка: Ухатин Павел Иванович

с.Рысайкино Похвистневский район Куйбышевская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Ухатин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Ухатин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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