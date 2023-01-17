Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Никита Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно