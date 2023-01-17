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Михаил Григорьевич

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Место рождения

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Григорий Иванович

Мать: не указана

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1750

Сын: Никита Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия Семеновна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Семеновна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Анастасия Семеновна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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