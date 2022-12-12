Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Никита Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно