Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Никита Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1758

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Григорьевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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