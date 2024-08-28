Думрауф (Баузер) Мария Христиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Думрауф Георг
Отец ребёнка: Думрауф Георг (Егор) Иоганнесович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Думрауф) Екатерина
Отец ребёнка: Думрауф Георг (Егор) Иоганнесович
Рождение ребёнка
22.06.1929
Сын: Думрауф Эмануил
Отец ребёнка: Думрауф Георг (Егор) Иоганнесович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думрауф Георг (Егор) Иоганнесович
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думрауф Георг (Егор) Иоганнесович
Смерть
Неизвестно