Думрауф (Баузер) Мария Христиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думрауф (Баузер) Мария Христиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1922 г.р.
1928 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думрауф Георг (Егор) Иоганнесович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Думрауф Георг

Отец ребёнка: Думрауф Георг (Егор) Иоганнесович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Думрауф) Екатерина

Отец ребёнка: Думрауф Георг (Егор) Иоганнесович

Рождение ребёнка
22.06.1929

Сын: Думрауф Эмануил

Отец ребёнка: Думрауф Георг (Егор) Иоганнесович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думрауф Георг (Егор) Иоганнесович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думрауф Георг (Егор) Иоганнесович

Смерть
Неизвестно

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