Думрауф Георг (Егор) Иоганнесович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДумрауф Георг (Егор) Иоганнесович

Думрауф Георг (Егор) Иоганнесович

Место рождения

Гельцель

Дата рождения

10.07.1898

Дата смерти

15.10.1969

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Жена

1898 г.р.

Дети

1922 г.р.
1928 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1898

Отец: Думрауф Иоганнес

Мать: Думрауф (Швейгерт) Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думрауф (Баузер) Мария Христиановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Думрауф Георг

Мать ребёнка: Думрауф (Баузер) Мария Христиановна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Думрауф) Екатерина

Мать ребёнка: Думрауф (Баузер) Мария Христиановна

Рождение ребёнка
22.06.1929

Сын: Думрауф Эмануил

Мать ребёнка: Думрауф (Баузер) Мария Христиановна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думрауф (Баузер) Мария Христиановна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думрауф (Баузер) Мария Христиановна

Смерть
15.10.1969

Мы используем куки для улучшения работы сайта.