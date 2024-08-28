Думрауф Георг (Егор) Иоганнесович
Место рожденияГельцель
Дата рождения10.07.1898
Дата смерти15.10.1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1898
Отец: Думрауф Иоганнес
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Думрауф Георг
Мать ребёнка: Думрауф (Баузер) Мария Христиановна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Думрауф) Екатерина
Мать ребёнка: Думрауф (Баузер) Мария Христиановна
Рождение ребёнка
22.06.1929
Сын: Думрауф Эмануил
Мать ребёнка: Думрауф (Баузер) Мария Христиановна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думрауф (Баузер) Мария Христиановна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думрауф (Баузер) Мария Христиановна
Смерть
15.10.1969