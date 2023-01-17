Лобанов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанов Федор

Лобанов Федор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1899 по 1910
Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Диакон-псаломщик Богородицкой Сидоровской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1900

Жена: Лобанова Алевтина Федоровна

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Лобанов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Лобанова Алевтина Федоровна

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Лобанова Вера Федоровна

Мать ребёнка: Лобанова Алевтина Федоровна

Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1910
Сидорово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close