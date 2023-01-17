Лобанов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1899 по 1910
Диакон-псаломщик Богородицкой Сидоровской церкви Грязовецкого уезда.
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
1901
Сын: Лобанов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Лобанова Алевтина Федоровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Лобанова Вера Федоровна
Мать ребёнка: Лобанова Алевтина Федоровна
Смерть
1910