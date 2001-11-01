Самофалов Евгений Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самофалов Евгений Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1913

Дата смерти

01.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1913

Отец: Самофалов Василий

Мать: Иванова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
01.02.1952

Дочь: Мартынова Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Самофалова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
15.02.1959

Дочь: Петросян Ирина Евгеньевна

Мать ребёнка: Самофалова Валентина Васильевна

Смерть
01.11.2001
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