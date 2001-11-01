Самофалов Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1913
Дата смерти01.11.2001
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1913
Отец: Самофалов Василий
Рождение ребёнка
01.02.1952
Дочь: Мартынова Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Самофалова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
15.02.1959
Дочь: Петросян Ирина Евгеньевна
Мать ребёнка: Самофалова Валентина Васильевна
Смерть
01.11.2001