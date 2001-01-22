Самофалова (Уткина) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1924
Дата смерти22.01.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1924
Отец: Уткин Василий
Мать: Уткина Анна Захаровна
Рождение ребёнка
01.02.1952
Дочь: Мартынова Татьяна Евгеньевна
Отец ребёнка: Самофалов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
15.02.1959
Дочь: Петросян Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Самофалов Евгений Васильевич
Смерть
22.01.2001