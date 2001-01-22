Самофалова (Уткина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самофалова (Уткина) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1924

Дата смерти

22.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1924

Отец: Уткин Василий

Мать: Уткина Анна Захаровна

Рождение ребёнка
01.02.1952

Дочь: Мартынова Татьяна Евгеньевна

Отец ребёнка: Самофалов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
15.02.1959

Дочь: Петросян Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Самофалов Евгений Васильевич

Смерть
22.01.2001
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