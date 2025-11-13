Мейендорф Елена Павловна
женский, родилась 14.03.1911, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 16.07.2022, город Лос-Анжелес, Калифорния
МатьАрбенина (Уишоу) Стелла (Стелла Зоя)27.09.1885 г.р.
ОтецМейендорф Павел Феофилович13.03.1882 г.р.
Супруги
Кох Де Гуоринд Александр Луис Винанд19.04.1899 г.р.
Гардинер-Голубицкий Константин Сергеевич12.10.1918 г.р.
Дети
Гардинер Стелла Хелен ЗоиНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гардинер Стелла Хелен Зои
Отец ребёнка: Гардинер-Голубицкий Константин Сергеевич
Бракосочетание
С 1935 по 1950
Бракосочетание
?.05.1950
Смерть
16.07.2022
город Лос-Анжелес, Калифорния