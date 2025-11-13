Мейендорф Елена Павловна 14.03.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Мейендорф Елена Павловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.03.1911, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 16.07.2022, город Лос-Анжелес, Калифорния

Мать
Арбенина (Уишоу) Стелла (Стелла Зоя)27.09.1885 г.р.
Отец
Мейендорф Павел Феофилович13.03.1882 г.р.
Супруги
Кох Де Гуоринд Александр Луис Винанд19.04.1899 г.р.
Гардинер-Голубицкий Константин Сергеевич12.10.1918 г.р.
Дети
Гардинер Стелла Хелен ЗоиНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911

Отец: Мейендорф Павел Феофилович

Мать: Арбенина (Уишоу) Стелла (Стелла Зоя)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гардинер Стелла Хелен Зои

Отец ребёнка: Гардинер-Голубицкий Константин Сергеевич

Бракосочетание
С 1935 по 1950

Муж: Кох Де Гуоринд Александр Луис Винанд

Бракосочетание
?.05.1950

Муж: Гардинер-Голубицкий Константин Сергеевич

Смерть
16.07.2022
город Лос-Анжелес, Калифорния

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