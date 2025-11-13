Арбенина (Уишоу) Стелла (Стелла Зоя)
женский, родилась 27.09.1885, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 26.04.1976, Лондон
Супруги
Мейендорф Павел Феофилович13.03.1882 г.р.
Дети
Мейендорф Георгий Павлович07.07.1908 г.р.
Мейендорф Елена Павловна14.03.1911 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1907
Рождение ребёнка
07.07.1908
Сын: Мейендорф Георгий Павлович
Отец ребёнка: Мейендорф Павел Феофилович
Рождение ребёнка
14.03.1911
Дочь: Мейендорф Елена Павловна
Отец ребёнка: Мейендорф Павел Феофилович
Рождение ребёнка
13.04.1913
Дочь: Мейендорф Ирина Павловна
Отец ребёнка: Мейендорф Павел Феофилович
Смерть
26.04.1976