Арбенина (Уишоу) Стелла (Стелла Зоя) 27.09.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арбенина (Уишоу) Стелла (Стелла Зоя)

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 27.09.1885, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 26.04.1976, Лондон

Супруги
Мейендорф Павел Феофилович13.03.1882 г.р.
Дети
Мейендорф Георгий Павлович07.07.1908 г.р.
Мейендорф Елена Павловна14.03.1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
10.10.1907

Муж: Мейендорф Павел Феофилович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
07.07.1908

Сын: Мейендорф Георгий Павлович

Отец ребёнка: Мейендорф Павел Феофилович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
14.03.1911

Дочь: Мейендорф Елена Павловна

Отец ребёнка: Мейендорф Павел Феофилович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
13.04.1913

Дочь: Мейендорф Ирина Павловна

Отец ребёнка: Мейендорф Павел Феофилович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
26.04.1976

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