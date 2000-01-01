Провоторов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провоторов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Провоторов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Провоторов Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Провоторова Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провоторов Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Провоторова Просковья

Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, с.Ростоши
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провоторов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Провоторова Просковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Провоторова Просковья

Смерть
Неизвестно
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