Провоторов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Провоторов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Провоторов Илья Алексеевич
Мать ребёнка: Провоторова Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провоторов Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Провоторова Просковья
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, с.Ростоши
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провоторов Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Провоторова Просковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Провоторова Просковья
Смерть
Неизвестно