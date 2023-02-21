Провоторова Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провоторова Просковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Провоторов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Провоторов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провоторов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Провоторов Алексей Иванович

Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, с.Ростоши
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провоторов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Провоторов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Провоторов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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