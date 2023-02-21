Провоторова Просковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Провоторов Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Провоторов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провоторов Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Провоторов Алексей Иванович
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, с.Ростоши
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провоторов Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Провоторов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно