Дергунов Савелий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиОколо 1846 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: Дергунов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Дергунов Матвей Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Сын: Дергунов Дмитрий Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1846 ст.