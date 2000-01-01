Дергунов Савелий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунов Савелий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

Около 1846 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: Дергунов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Дергунов Матвей Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Дергунов Дмитрий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1846 ст.
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