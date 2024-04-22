Кравченко Фёдор Захарович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Кравченко Захар
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кравченко Степан Фёдорович
Мать ребёнка: Кравченко Христина
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Кравченко Христина
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Параскева Фёдоровна
Мать ребёнка: Кравченко Христина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченко Христина
Смерть
Неизвестно