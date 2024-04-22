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Кравченко Фёдор Захарович

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Кравченко Захар

Мать: не указана

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Кравченко Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Кравченко Христина

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Кравченко Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Кравченко Христина

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Параскева Фёдоровна

Мать ребёнка: Кравченко Христина

Кидановка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Христина

Смерть
Неизвестно
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