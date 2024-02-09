Кравченко Степан Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Кравченко Фёдор Захарович
Мать: Кравченко Христина
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кравченко Степан Степанович
Мать ребёнка: Кравченко Матрона
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченко Матрона
Смерть
Неизвестно