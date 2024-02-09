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Кравченко Степан Фёдорович

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Кравченко Фёдор Захарович

Мать: Кравченко Христина

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кравченко Степан Степанович

Мать ребёнка: Кравченко Матрона

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Матрона

Смерть
Неизвестно
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