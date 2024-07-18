Muehlberger Theodor
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1935
Дата смерти11.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1935
Отец: Muehlberger Heinrich
Мать: (Lohmann) Katharina
Рождение ребёнка
20.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.11.1982