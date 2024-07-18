Muehlberger Theodor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Muehlberger Theodor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1935

Дата смерти

11.11.1982

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1935

Отец: Muehlberger Heinrich

Мать: (Lohmann) Katharina

Рождение ребёнка
20.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.11.1982

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