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Алексеев Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

03.11.1837

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Кто То Из Башкир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Матвей Дмитриев

Мать ребёнка: Алексеева I, Петрова Ii (Сорокина) Агрипина Васильевна

Бракосочетание
16.01.1827

Жена: Алексеева I, Петрова Ii (Сорокина) Агрипина Васильевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 23. Ж. 18 Новокрещенный Алексеев крепости Полуденной
Рождение ребёнка
31.10.1827

Дочь: (Алексеева) Александра Дмитриева

Мать ребёнка: Алексеева I, Петрова Ii (Сорокина) Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
12.12.1828

Сын: Алексеев Стефан Дмитриев

Мать ребёнка: Алексеева I, Петрова Ii (Сорокина) Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
01.06.1830

Дочь: Саушкина (Алексеева) Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Алексеева I, Петрова Ii (Сорокина) Агрипина Васильевна

Николай Белов, казака семена Сухова жена Наталья
Рождение ребёнка
07.11.1831

Сын: Алексеев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Алексеева I, Петрова Ii (Сорокина) Агрипина Васильевна

Рождение ребёнка
12.11.1835

Сын: Алексеев Матвей Дмитриев

Мать ребёнка: Алексеева I, Петрова Ii (Сорокина) Агрипина Васильевна

Григорий Павлович Белов 2
Рождение ребёнка
23.11.1836

Сын: Алексеев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Алексеева I, Петрова Ii (Сорокина) Агрипина Васильевна

Григорий Павлович Белов, Агафья Петрова Сорокина
Смерть
03.11.1837
32 года горячка

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