Алексеев Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти03.11.1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Кто То Из Башкир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1827
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 23. Ж. 18 Новокрещенный Алексеев крепости Полуденной
Рождение ребёнка
31.10.1827
Рождение ребёнка
12.12.1828
Рождение ребёнка
01.06.1830
Дочь: Саушкина (Алексеева) Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Алексеева I, Петрова Ii (Сорокина) Агрипина Васильевна
Николай Белов, казака семена Сухова жена Наталья
Рождение ребёнка
07.11.1831
Рождение ребёнка
12.11.1835
Григорий Павлович Белов 2
Рождение ребёнка
23.11.1836
Сын: Алексеев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Алексеева I, Петрова Ii (Сорокина) Агрипина Васильевна
Григорий Павлович Белов, Агафья Петрова Сорокина
Смерть
03.11.1837
32 года горячка