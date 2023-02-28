Туманов Иван Евлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуманов Иван Евлампиевич

Туманов Иван Евлампиевич

avatar

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Туманов Евлампий Михайлович

Мать: Туманова Прасковья Шувалова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
16.?.1890

Жена: Туманова Александра Белоусова

Рождение ребёнка
06.04.1891

Сын: Туманов Василий Иванович

Мать ребёнка: Туманова Александра Белоусова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1892

Дочь: Арбузова Неонилла Туманова

Мать ребёнка: Туманова Александра Белоусова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1894

Дочь: Сорокина Евдокия Туманова

Мать ребёнка: Туманова Александра Белоусова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
11.11.1915

Жена: Туманова Софья Блохинцева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close