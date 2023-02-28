Туманов Иван Евлампиевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
16.?.1890
Рождение ребёнка
06.04.1891
Мать ребёнка: Туманова Александра Белоусова
Рождение ребёнка
24.10.1892
Дочь: Арбузова Неонилла Туманова
Мать ребёнка: Туманова Александра Белоусова
Рождение ребёнка
24.02.1894
Дочь: Сорокина Евдокия Туманова
Мать ребёнка: Туманова Александра Белоусова
Бракосочетание
11.11.1915
Смерть
Неизвестно