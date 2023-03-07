Туманов Евлампий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти23.01.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1863
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Туманова Прасковья Шувалова
Рождение ребёнка
18.09.1872
Сын: Туманов Михаил Евлампиевич
Мать ребёнка: Туманова Прасковья Шувалова
Рождение ребёнка
01.10.1874
Дочь: Евлампия Евлампиевна
Мать ребёнка: Туманова Прасковья Шувалова
Рождение ребёнка
24.01.1877
Дочь: Кузнецова Анна Туманова
Мать ребёнка: Туманова Прасковья Шувалова
Рождение ребёнка
12.06.1880
Мать ребёнка: Туманова Прасковья Шувалова
Рождение ребёнка
09.10.1883
Сын: Туманов Андрей Евлампьевич
Мать ребёнка: Туманова Прасковья Шувалова
Рождение ребёнка
28.12.1885
Сын: Туманов Федор Евлампиевич
Мать ребёнка: Туманова Прасковья Шувалова
Смерть
23.01.1901