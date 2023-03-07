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Туманов Евлампий Михайлович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

23.01.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
20.10.1863

Жена: Туманова Прасковья Шувалова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Туманов Иван Евлампиевич

Мать ребёнка: Туманова Прасковья Шувалова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1872

Сын: Туманов Михаил Евлампиевич

Мать ребёнка: Туманова Прасковья Шувалова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1874

Дочь: Евлампия Евлампиевна

Мать ребёнка: Туманова Прасковья Шувалова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1877

Дочь: Кузнецова Анна Туманова

Мать ребёнка: Туманова Прасковья Шувалова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1880

Сын: Туманов Петр Евлампьевич

Мать ребёнка: Туманова Прасковья Шувалова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1883

Сын: Туманов Андрей Евлампьевич

Мать ребёнка: Туманова Прасковья Шувалова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1885

Сын: Туманов Федор Евлампиевич

Мать ребёнка: Туманова Прасковья Шувалова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
23.01.1901
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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