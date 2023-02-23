Туманова Софья Блохинцева
Место рожденияСело Никольское , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Никольское , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
11.11.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блохинцев первый муж
Смерть
Неизвестно