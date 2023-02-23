Туманова Софья Блохинцева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова Софья Блохинцева

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Место рождения

Село Никольское , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Никольское , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
11.11.1915

Муж: Туманов Иван Евлампиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блохинцев первый муж

Смерть
Неизвестно
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