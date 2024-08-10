Щербаков Анатолий Виссарионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1958
Дочь: Щербакова Нина Анатольевна
Мать ребёнка: Арцыбашева Вера Александровна
Рождение ребёнка
24.07.1962
Дочь: Щербакова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Арцыбашева Вера Александровна
Смерть
Неизвестно