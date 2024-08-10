Щербаков Анатолий Виссарионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Анатолий Виссарионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арцыбашева Вера Александровна

Рождение ребёнка
22.07.1958

Дочь: Щербакова Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Арцыбашева Вера Александровна

Рождение ребёнка
24.07.1962

Дочь: Щербакова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Арцыбашева Вера Александровна

Смерть
Неизвестно

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