Арцыбашева Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арцыбашева Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арцыбашев Александр Николаевич

Мать: Скулкова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Анатолий Виссарионович

Рождение ребёнка
22.07.1958

Дочь: Щербакова Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Щербаков Анатолий Виссарионович

Рождение ребёнка
24.07.1962

Дочь: Щербакова Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Щербаков Анатолий Виссарионович

Смерть
Неизвестно

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