Арцыбашева Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1958
Дочь: Щербакова Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Щербаков Анатолий Виссарионович
Рождение ребёнка
24.07.1962
Дочь: Щербакова Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Щербаков Анатолий Виссарионович
Смерть
Неизвестно