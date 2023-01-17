Агапова Анастасия Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова Анастасия Харлампиевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

18.12.1911 ст.

Дата смерти

19.06.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1883 г.р.

Мать

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1911 ст.

Отец: Агапов Харлампий Иванович

Мать: Агапова Вера Константиновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Константинович Сорокин и Красноярская казачка Мария Алексеевна Абальянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-73 файл 83 номер 199
Смерть
19.06.1912 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 6 месяцев от поноса https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-78 файл 23 номер 33
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