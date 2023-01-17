Агапова Анастасия Харлампиевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1911 ст.
Дата смерти19.06.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1911 ст.
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Константинович Сорокин и Красноярская казачка Мария Алексеевна Абальянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-73 файл 83 номер 199
Смерть
19.06.1912 ст.
умерла в возрасте 6 месяцев от поноса https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-78 файл 23 номер 33