Агапова (Сорокина) Вера Константиновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.03.1910 ст.
Жених: казак Красноярской станицы Агапов Харлампий Иванович - 26 лет Невеста: Красноярская мещанка Вера Константиновна Сорокина - 18 лет Поручители: Красноярский казак Семен Григорьевич Вереин и Крас... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1911 ст.
Дочь: Агапова Анастасия Харлампиевна
Отец ребёнка: Агапов Харлампий Иванович
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Константинович Сорокин и Красноярская казачка Мария Алексеевна Абальянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-73 файл 83 номер 199
Смерть
Неизвестно