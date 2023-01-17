Агапова (Сорокина) Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Сорокина) Вера Константиновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
03.03.1910 ст.

Муж: Агапов Харлампий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Красноярской станицы Агапов Харлампий Иванович - 26 лет Невеста: Красноярская мещанка Вера Константиновна Сорокина - 18 лет Поручители: Красноярский казак Семен Григорьевич Вереин и Крас... Показать все
Рождение ребёнка
18.12.1911 ст.

Дочь: Агапова Анастасия Харлампиевна

Отец ребёнка: Агапов Харлампий Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Василий Константинович Сорокин и Красноярская казачка Мария Алексеевна Абальянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-73 файл 83 номер 199
Смерть
Неизвестно
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