Свежинцев Пётр Николаевич
Место рожденияКурская губерния. Щигровский уезд. с. Липовское.
Дата рождения1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1910
Мать ребёнка: Свежинцева Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Свежинцев Леонид Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Свежинцев Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана