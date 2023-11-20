Свежинцев Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвежинцев Пётр Николаевич

Свежинцев Пётр Николаевич

Место рождения

Курская губерния. Щигровский уезд. с. Липовское.

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1910

Сын: Свежинцев Иван Петрович

Мать ребёнка: Свежинцева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Свежинцев Егор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Свежинцев Леонид Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Свежинцев Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.