Свежинцев Иван Петрович
Место рожденияКрасноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба.
Дата рождения22.06.1910
Дата смерти23.08.1989
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1910
Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба.
Рождение ребёнка
14.08.1938
Мать ребёнка: Морозова Свежинцева Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
17.09.1947
Рождение ребёнка
25.02.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свежинцев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Морозова Свежинцева Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1989