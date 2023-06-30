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Свежинцев Иван Петрович

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Место рождения

Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба.

Дата рождения

22.06.1910

Дата смерти

23.08.1989

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Жена

1913 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1910

Отец: Свежинцев Пётр Николаевич

Мать: Свежинцева Елена Алексеевна

Красноярский край. Ужурский район. д. Старая Кузурба.
Рождение ребёнка
14.08.1938

Сын: Свежинцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Морозова Свежинцева Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
17.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Свежинцева Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
25.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Свежинцева Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Свежинцева Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свежинцев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Морозова Свежинцева Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Свежинцева Александра Яковлевна

Смерть
23.08.1989
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