Кузнецов Максим
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Семенова (Кузнецова) МарфаОколо 1881 г.р.
Кузнецов ГригорийНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрушина (Кузнецова) Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Семенова (Кузнецова) Марфа
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно