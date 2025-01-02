Кузнецов Максим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов Максим

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Семенова (Кузнецова) МарфаОколо 1881 г.р.
Кузнецов ГригорийНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрушина (Кузнецова) Анна

Мать ребёнка: не указана

Федорково, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Григорий

Мать ребёнка: не указана

Федорково, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Семенова (Кузнецова) Марфа

Мать ребёнка: не указана

Федорково, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
Неизвестно

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