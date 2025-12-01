Никита Фирсов 23.05.1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Никита Фирсов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 23.05.1856 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия Иванова1836 ст. г.р.
Отец
Фирс Никифоров12.12.1831 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1856 ст.

Отец: Фирс Никифоров

Мать: Евдокия Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца покойная Никифорова. крест. безфамильные. мать указана как Евдокия Петрова

Крещение
24.05.1856 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники дер. Балангурки г. Черкесова кр. Семен Терентьев и с. Тогустемира гг Звенигородских кр.ж. Акилина Афонасьева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.