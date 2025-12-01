Никита Фирсов
мужской, родился 23.05.1856 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия Иванова1836 ст. г.р.
ОтецФирс Никифоров12.12.1831 ст. г.р.
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Рождение
23.05.1856 ст.
Отец: Фирс Никифоров
Мать: Евдокия Иванова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
24.05.1856 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом-ца покойная Никифорова. крест. безфамильные. мать указана как Евдокия Петрова