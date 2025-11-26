Кузьма Фирсов
мужской, родился 27.10.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 24.03.1854 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьЕвдокия Иванова1836 ст. г.р.
ОтецФирс Никифоров12.12.1831 ст. г.р.
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Рождение
27.10.1853 ст.
Отец: Фирс Никифоров
Мать: Евдокия Иванова
Крещение
01.11.1853 ст.
Смерть
24.03.1854 ст.
Похороны
28.03.1854 ст.
пом. покойная Никифорова. крест. безфамильные.