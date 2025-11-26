Кузьма Фирсов 27.10.1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьма Фирсов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 27.10.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 24.03.1854 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Евдокия Иванова1836 ст. г.р.
Отец
Фирс Никифоров12.12.1831 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1853 ст.

Отец: Фирс Никифоров

Мать: Евдокия Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. покойная Никифорова. крест. безфамильные.

Крещение
01.11.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприенмики тогож с. гг Звенигородских дворовый Илья Иванов и дер. Выселок г. Никифорова кр. дочь девица Пелагея Феодорова.

Смерть
24.03.1854 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца Никифорова. крест. безфамильные. 5 мсц. от младенческой.

Похороны
28.03.1854 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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