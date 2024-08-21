Занин Александр Демидович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Место жительства
1857
Упоминание
29.09.1898 ст.
«29 сентября при деревне Овсянниковской, Болотове тож, в приходе Вельского Троицкого собора, была освящена новоустроенная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь устроена по инициативе и... Показать все
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Похоронен с северной стороны Покровской Овсянниковской церкви. К 1960-м гг. могила была утрачена