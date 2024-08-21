Занин Александр Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗанин Александр Демидович

Занин Александр Демидович

Место рождения

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Занин Демид (Дометий) Михайлович

Мать: Занина Анисия Дмитриевна

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
29.09.1898 ст.
Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
«29 сентября при деревне Овсянниковской, Болотове тож, в приходе Вельского Троицкого собора, была освящена новоустроенная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь устроена по инициативе и... Показать все
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Похоронен с северной стороны Покровской Овсянниковской церкви. К 1960-м гг. могила была утрачена

Мы используем куки для улучшения работы сайта.