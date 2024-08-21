Занина Анисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина Анисия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1837

Муж: Занин Демид (Дометий) Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Занин Александр Демидович

Отец ребёнка: Занин Демид (Дометий) Михайлович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Занин Семён Демидович

Отец ребёнка: Занин Демид (Дометий) Михайлович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Занин Михаил Демидович

Отец ребёнка: Занин Демид (Дометий) Михайлович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.11.1854 ст.

Сын: Занин Григорий Демидович

Отец ребёнка: Занин Демид (Дометий) Михайлович

Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Овсянниковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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