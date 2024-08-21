Занина Анисия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1837
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Занин Александр Демидович
Отец ребёнка: Занин Демид (Дометий) Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Занин Демид (Дометий) Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Занин Демид (Дометий) Михайлович
Рождение ребёнка
24.11.1854 ст.
Отец ребёнка: Занин Демид (Дометий) Михайлович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно