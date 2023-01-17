Медведев Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Иван Петров

Медведев Иван Петров

avatar

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.02.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1830

Отец: не указан

Мать: Медведева Анна Леонтьева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
25.02.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: того же села казеннаго крестьянина Леонтья Дмитрива сын Емельян Леонтьев и казеннаго крестьянина Ивана Степанова жена ево Ирина Петрова Крайнова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close