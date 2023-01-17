Медведев Иван Петров
Место рождения
Дата рождения23.02.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1830
Отец: не указан
Мать: Медведева Анна Леонтьева
Крещение
25.02.1830
воспреемники: того же села казеннаго крестьянина Леонтья Дмитрива сын Емельян Леонтьев и казеннаго крестьянина Ивана Степанова жена ево Ирина Петрова Крайнова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно