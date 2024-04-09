Корсуков Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1952
Отец: Корсуков ?
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1975
Дочь: Орешко (Корсукова) Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Корсукова (Кириченко) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1979
Сын: Корсуков Евгений Викторович
Мать ребёнка: Корсукова (Кириченко) Людмила Ивановна