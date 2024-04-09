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Корсуков Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1952

Отец: Корсуков ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсукова (Кириченко) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1975

Дочь: Орешко (Корсукова) Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Корсукова (Кириченко) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.1979

Сын: Корсуков Евгений Викторович

Мать ребёнка: Корсукова (Кириченко) Людмила Ивановна

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