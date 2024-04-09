Орешко (Корсукова) Оксана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орешко (Корсукова) Оксана Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1975

Отец: Корсуков Виктор Анатольевич

Мать: Корсукова (Кириченко) Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орешко Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
14.03.1998

Дочь: (Орешко) Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Орешко Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
26.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орешко Сергей Владимирович

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