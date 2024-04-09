Орешко (Корсукова) Оксана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1998
Дочь: (Орешко) Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Орешко Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
26.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орешко Сергей Владимирович