Жгун Артемий Романович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1910 ст.
Дочь: Жгун Надежда Артемьевна
Мать ребёнка: Жгун (Сморыго) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
15.09.1911 ст.
Мать ребёнка: Жгун (Сморыго) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.
Мать ребёнка: Жгун (Сморыго) Мария Андреевна
Бракосочетание
27.01.1918
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.05.1925
Мать ребёнка: Жгун Ефросинья Григорьевна
Смерть
Неизвестно