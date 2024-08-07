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Жгун Артемий Романович

Место рождения

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгун (Сморыго) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
10.09.1910 ст.

Дочь: Жгун Надежда Артемьевна

Мать ребёнка: Жгун (Сморыго) Мария Андреевна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.09.1911 ст.

Сын: Жгун Степан Артемьевич

Мать ребёнка: Жгун (Сморыго) Мария Андреевна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1913 ст.

Сын: Жгун Василий Артемьевич

Мать ребёнка: Жгун (Сморыго) Мария Андреевна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1918

Жена: Жгун Ефросинья Григорьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.05.1925

Сын: Жгун Николай Артемьевич

Мать ребёнка: Жгун Ефросинья Григорьевна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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